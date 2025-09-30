Солени мъфини със сирене и колбас

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на
адрес [email protected].
За въпроси - тел. 942 25 31.
КОЙ ГОТВИ
Димитър Димитров ни изпраща рецепта за солени мъфини, които са подходяща закуска за малки и големи.
ПРОДУКТИ
За 12 броя:
3 яйца
1 ч. ч. кисело мляко
1/2 к.ч. олио
1 бакпулвер
щипка сол
1 и 1/ 2 ч.ч. брашно
50 г сирене
50 г колбас
30 г маслини
1 зелена чушка
1 шепа спанак
олио за намазване на формата
суха или зелена подправка по желание
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Разбиваме яйцата със солта с миксер. Намаляваме мощността на уреда на ниска степен и добавяме млякото и олиото. Лъжица по лъжица изсипваме брашното, което предварително сме смесили с набухвателя.
Натрошаваме на едро сиренето, нарязваме колбаса и чушката на малки парченца, спанака - на ситно, и ги добавяме към сместа. С лъжица разбъркваме всичко леко и внимателно.
Намазваме с олио всяко гнездо от формата за мъфини и в него слагаме от сместа. Тя трябва да заеме 2/3 от вместимостта.
Печем мъфините в предварително загрята на 180 градуса фурна в продължение на 20-25 минути. Изваждаме ги внимателно и ги нареждаме на скара, за да се охладят, без да се вглетят.