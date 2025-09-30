Солени мъфини със сирене и колбас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адрес [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

Димитър Димитров ни изпраща рецепта за солени мъфини, които са подходяща закуска за малки и големи.

ПРОДУКТИ

За 12 броя:

3 яйца

1 ч. ч. кисело мляко

1/2 к.ч. олио

1 бакпулвер

щипка сол

1 и 1/ 2 ч.ч. брашно

50 г сирене

50 г колбас

30 г маслини

1 зелена чушка

1 шепа спанак

олио за намазване на формата

суха или зелена подправка по желание

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Разбиваме яйцата със солта с миксер. Намаляваме мощността на уреда на ниска степен и добавяме млякото и олиото. Лъжица по лъжица изсипваме брашното, което предварително сме смесили с набухвателя.

Натрошаваме на едро сиренето, нарязваме колбаса и чушката на малки парченца, спанака - на ситно, и ги добавяме към сместа. С лъжица разбъркваме всичко леко и внимателно.

Намазваме с олио всяко гнездо от формата за мъфини и в него слагаме от сместа. Тя трябва да заеме 2/3 от вместимостта.

Печем мъфините в предварително загрята на 180 градуса фурна в продължение на 20-25 минути. Изваждаме ги внимателно и ги нареждаме на скара, за да се охладят, без да се вглетят.