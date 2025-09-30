Октомври идва с порои, но ще е 1-2° над нормата и много топъл в края

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъгли следващата седмица, циганското лято с до 23 градуса

С обилни дъждове и на фона на рязкото застудяване от последните дни идва октомври. Като цяло обаче се очаква месецът да е топъл.

През първата и в началото на втората десетдневка сумарните количества на валежите ще са от 50 до 70 л/м2, което е с 10-20 литра на квадрат повече от климатичните норми за месеца.

Значителни ще бъдат дъждовете в централните и в източните райони от страната. Дневните температури до 10-и ще са от 16 до 21 градуса - с 1-2 градуса над нормите.

Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков. През октомври средните минимални температури са между 4 и 9 градуса, а средните максимални - между 16 и 21. Валежите за месеца - с количества от 30 до 60 л/м2. Валежните периоди за октомври са в края на първата десетдневка и началото на втората. През третата е от 20-и до 27-и.

На 3-и и 4-и се очаква

да вали интензивно,

количествата ще са значителни в Централна и Източна България. Температурите в населените места ще са от 10 до 15 градуса. От 5 до 9 октомври мъглите и ниските облаци ще бъдат често явление. Дневните температури ще са от 18 до 23 градуса.

В началото на втората десетневка (до 13-и) се очакват валежи, вече и захлаждане, като

по високите части на планините ще са от сняг

По-съществени ще бъдат дъждовете в Северозападна България.

От 14 до 20 октомври по Черноморието ще се стелят ниски облаци с ръмежи и мъгли, а на запад ще има повече слънце.

През третата десетневка се очакват повече слънчеви часове и слабо затопляне. От 21-и до 29-и ще е предимно слънчево и сравнително топло с температури до 18-23 градуса. Ще бъде подходящо за туризъм в планините.

От 26 октомври (Димитровден) започва циганското лято.

На 30 до 31 се очакват слаби валежи - от 3 до 5 л/кв. м, главно в крайните западни райони. Месецът ще завърши със затопляне.

От 31 октомври до 3 ноември порция топъл въздух от юг ще достига до Балканите. Южните ветрове ще повишават чувствително температурите в населените места северно от планините.

39° е най-високата температура, измервана у нас през октомври -

в Горна Оряховица, а в Ловеч, Севлиево и Павликени са отчитани 38. В Плевен през 1984 г. са измерени 38,5°, в Пловдив през 1994 г. - 37, а в София през 1993 г. - 33,6 градуса.

Най-студено пък е било в Трън и Велинград - минус 10 градуса, в Разград - минус 9, в Троян, Казанлък и Самоков - минус 8. В София са отчетени -6,4° през 1920 г.

Слаби магнитни бури от 18-и до 20-и

Месецът ще започне със слаба геомагнитна активност, като тя бързо ще се усилва. Ще се повиши от 3 до 13 октомври, а от 18-и до 20-и в северните ширини има условия за геомагнитни бури. На Балканите обаче те ще са слаби. От 21-и земното магнитно поле ще се успокои временно.

Очаква се ново повишаване на интензитета на геомагнитната активност около 26-27 октомври и в края на месеца.

Зимата ще е люта, ако на Петковден грее слънце

Южен вятър през октомври предвещава скорошен сняг, гласи народната метеорология.

Ако на Петковден (14 октомври) времето е добро, на Димитровден - 26 октомври, ще е лошо. Грее ли слънце на Димитровден, зимата ще е лоша. Каквото е времето на този празник, такова ще е и по Коледа. А ако вали, то дъжд ще падне и на Гергьовден.