"Топлофикация София" публикува графика за ремонта в кв. "Дружба 2"

2632
Общата продължителност на ремонта е 90 дни, като топлоподаването няма да бъде спряно през целия период, а поетапно СНИМКА: Архив

Ремонтът в столичния квартал „Дружба-2" ще стартира с монтиране на спирателна арматура, заради която се предвижда спиране на топлоподаването за целия квартал „Дружба-2" и комплекс „Цариградски" за периода от 2.10. до 6.10.2025 г. Това съобщиха от "Топлофикация София" на сайта си. 

Общата продължителност на ремонта е 90 дни, като топлоподаването няма да бъде спряно през целия период, а поетапно и ще се ограничава само в участъците, в които се работи. Посочените срокове са прогнозни, за да позволят на жителите на „Дружба-2" да имат предвидимост относно спирането на топлоподаването. Същите ще бъдат актуализирани своевременно при предсрочна подмяна на дадено трасе или при възникването на непредвидени обстоятелства.

„Ще положим всички усилия, времето, за което е планирано да се подмени трасето на всяко едно каре от блокове да е около 15 дни, като ще се стараем това да е и срокът, в който да е спрян всеки абонат. Екипите ще работят успоредно по няколко карета, като при техническа възможност няма да бъдат спирани всички сгради едновременно, а само няколко блока в едно каре", заяви изпълнителният директор на „Топлофикация София" Петър Петров.

Прогнозен график за поетапното спиране в отделните карета от блокове можете да видите тук

Общата продължителност на ремонта е 90 дни, като топлоподаването няма да бъде спряно през целия период, а поетапно СНИМКА: Архив

