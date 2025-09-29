ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нетаняху към премиера на Катар: Обещавам, че няма ...

От утре до 18 ч. на 2 октомври спират движението в тръбата за Перник на тунел "Люлин" на "Струма"

1204
Тунел „Люлин“ на автомагистрала „Струма“ Снимка: АПИ/Архив

От утре – 30 септември, до 18 ч. на 2 октомври /четвъртък/ за ремонт на станция на мобилен оператор ще се ограничи движението в тръбата за Перник на тунел „Люлин" на АМ „Струма". Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за София, съобщиха от АПИ. 

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

