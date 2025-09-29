ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте как ще се промени движението в София за посрещането на медалистите ни по волейбол

1248
СНИМКА: Pixabay

От 03.00 до 20.00 часа на 30.09.2025 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите обслужващи събитието на всички паркинги на пл. „Св. Александър Невски", съобщиха от пресцентъра на Столична Община.

От 14.00 до 20.00 часа на 30.09.2025 г. се забранява влизането на пътни превозни средства, само по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция" при СДВР, както следва:

- по ул. „15-ти Ноември";

- по ул. „Оборище" между „11-ти Август" и бул. „Васил Левски".

СНИМКА: Pixabay

