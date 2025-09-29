ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нетаняху към премиера на Катар: Обещавам, че няма ...

Падна първият сняг у нас (Видео)

Първи сняг заваля у нас на връх Мусала Кадър: Фейсбук/Хижа Мусала

Първи сняг заваля у нас на връх Мусала. В страницата на хижата се появи видео, което показва побелелия връх.

В понеделник времето над почти цялата страна беше облачно и дъждовно. 

Първата седмица на месец октомври ще бъде по-хладна и дъждовна, като в края на седмицата температурите се очаква да паднат под 10 градуса. 

Последният ден от септември се очаква да бъде слънчев, но от 1 октомври температурите ще падат рязко надолу.  

Честит първи сняг!

Публикувахте от Хижа Мусала в Понеделник, 29 септември 2025 г.

