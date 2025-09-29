Падна първият сняг у нас (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Първи сняг заваля у нас на връх Мусала. В страницата на хижата се появи видео, което показва побелелия връх.

В понеделник времето над почти цялата страна беше облачно и дъждовно.

Първата седмица на месец октомври ще бъде по-хладна и дъждовна, като в края на седмицата температурите се очаква да паднат под 10 градуса.

Последният ден от септември се очаква да бъде слънчев, но от 1 октомври температурите ще падат рязко надолу.