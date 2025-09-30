ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Променят движението в София за посрещането на националите по волейбол

Националите по волейбол позират със сребърните медали. СНИМКИ: STARTPHOTO.BG

Днес организация на движението в София ще има по повод посрещането на националите от отбора по волейбол на България, съобщиха от Столична община.

От 03:00 до 20:00 часа се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи събитието, на всички паркинги на площад „Св. Александър Невски".

От 14:00 до 20:00 часа се забранява влизането на пътни превозни средства, само по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция" при СДВР, както следва: - по улица „15-ти Ноември", по улица „Оборище" между „11-ти Август" и булевард „Васил Левски".

На 28 септември България спечели сребърните медали на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, след като загуби на финала от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25). Така националният тим на страната за втори път в историята си стана световен вицешампион, 55 години след Мондиала в София.

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев ще прибере от Истанбул с правителствения самолет националите от отбора по волейбол на България, пише БТА.

