До 5 години затвор за измама с дийпфейк

Добри са условията за туризъм по планините

Условията за туризъм в планините са добри. СНИМКА: АРХИВ Снимка: Петя Дикова

Добри са условията за туризъм по планините, съобщиха от Планинската спасителна служби (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Очаква се през деня да е слънчево, а температурите варират от минус 3 до 8 градуса. Съоръженията по курортите в момента са в процес на профилактика и не работят, допълват от ПСС.

Над планините облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево време, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра - около 4°, пише БТА.

