До 15 октомври ще се ограничава движението по пътя Михалково - Кричим

До 15 октомври, в работните дни от 8 ч. до 17 ч., при изпълнение на дейностите по укрепване на свлачището при 79-ти км, временно ще се ограничава движението по участък от път III-866 Михалково - Кричим. Превозните средства ще се спират временно и след това ще се пропускат на етапи. Това съобщиха от пресцентъра на АПИ.

През останалото време - след 17 ч. в делничните дни и в събота и неделя, строителни дейности в участъка няма да се изпълняват и трафикът ще преминава поетапно, като ще се регулира със светофарна уредба и пътни знаци.

От падналите обилни валежи между 10 и 14 май 2025 г. и преовлажняване на насипа бе разрушена част от съществуващата подпорна стена от каменна зидария. Вследствие на това пътната конструкция беше разрушена, пропаднала е цялата лява лента за движение и банкета, а дясната лента за движение е подкопана и е с пукнатини. АПИ предприе спешни и неотложни действия за трайното възстановяване на участъка от път III-866 Михалково – Кричим при 79-и км.

След направен оглед и установяване на неотложността на дейностите по участъка са сключени договори по ЗОП за проектиране и строителство и строителен надзор за укрепване на компрометирания участък. Проучвателно-проектантски работи и строителство са възложени на „Георесурс" ЕООД, а строителният надзор се изпълнява от „Строл – 1000" АД. Строително–монтажните работи за укрепване и възстановяване на пътя стартираха в средата на август.