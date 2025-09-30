Времето захладнява през идните дни

През нощта над страната ще има разкъсана облачност, над много райони незначителна. Ще духа слаб западен вятър, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, по крайбрежието на морето малко по-високи, в София - около 6°.

Атмосферното налягане ще бъде близко до средното за месеца. През деня ще се задържи почти без промяна.

Утре облачността ще бъде разкъсана, над много райони често значителна. След обяд на отделни места в Рило-Родопската област ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат от 15°-16° в Западна България до 23° в югоизточните райони от страната, в София – около 16°.

Вечерта от запад ще започне бързо увеличение на облачността и ще завали дъжд. През нощта срещу четвъртък в западните райони валежите ще са интензивни и значителни по количество. Вятърът ще започне да се ориентира от североизток, да се усилва и с него да нахлува студен въздух.

По Черноморието ще има променлива облачност, почти без валежи. Ще духа слаб запад-северозападен вятър, който около и след обяд ще бъде от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 20°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, но през нощта срещу четвъртък ще се усили.

В планините облачността ще бъде значителна. След обяд в Рило-Родопската област ще превали дъжд, над около 2000 метра сняг. През нощта срещу четвъртък валежите ще се усилят. Ще духа слаб и умерен северозападен, по най-високите части на Рила и Пирин силен запад-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

В четвъртък и петък ще бъде облачно с повсеместни валежи от дъжд, в планините над 1800 метра - от сняг. В много райони валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът ще се ориентира от североизток, ще се усили и с него ще застудява. Температурите ще са почти без дневен ход - от 6°-7° в западните до 19°-20° в югоизточните райони и по Черноморието. В петък с продължаващото застудяване в планинските райони в Западна България и под 1000 метра дъждът ще преминава в сняг.