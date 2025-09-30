През ноември се очаква издаване на разрешението за строеж за участъка от Русе до Бяла от АМ „Русе – Велико Търново“

През ноември се очаква издаване на разрешението за строеж за изграждането на участъка между Русе и Бяла от АМ „Русе – Велико Търново", който е близо 40 км, съобщи инж. Венцислав Атанасов - член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура", при откриването на информационния ден за изграждането на магистралата в гр. Бяла. В събитието участваха Йорданка Чобанова - ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, Драгомир Драганов - областен управител на Русе, Мартин Георгиев - ръководител на Управляващия орган на програма „Транспортна свързаност", представители на строителите, строителния надзор и местната власт, съобщиха от АПИ.

Изграждането на магистралата е от съществено значение не само за региона, но и за икономическото и социалното развитие на национално ниво, подчерта инж. Атанасов. Трасето на АМ „Русе - Велико Търново" е част от транспортния коридор, свързващ Балтийско море с Черно море и Егейско море. Дължината на магистралата е близо 133 км и преминава през териториите на 6 общини в област Русе и 3 общини в област Велико Търново. Разделено е на три участъка първият е от Русе до Бяла, с дължина 40,24 км, участък 2 е обходът на Бяла, който е 35,4 км, а третия участък е от Бяла до гр. Велико Търново с дължина 56,96 км.

В момента дейности се извършват по трасето на обхода на Бяла, като строителството напредва, информира инж. Атанасов. Той уточни, че в 8-километров участък активно се изграждат съоръженията, изпълняват се пилоти и стълбове на голямото съоръжение. Строят се и по-малки съоръжения, като подлези и надлези, отстранен е и хумуса.

Инж. Атанасов съобщи, че във връзка с наличието на льосови почви в района, има издадено разрешително за строеж и започва работа в пробен участък, който ще се изпълнява по нова технология с льосоцимент. По думите му това е първият обект, на който ще се изграждат насипи с такава височина, затова има нужда от сериозни проучвания как да бъдат изпълнени, за да дадат желаните резултати. Срокът за завършване на строително-монтажните работи по обхода на Бяла е юли 2028 г.

Относно археологическите обекти по магистралата инж. Атанасов обясни, че Агенцията има данни за наличието им, като проучването им е стандартна процедура, с цел опазване на културното наследство. Той уточни, че това са малки участъци, които не пречат на изпълнението на целия обект и напредъка на дейностите по него.

За третия участък от Бяла до Велико Търново в момента се провежда обществена поръчка избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство. През юни т. г. бяха отворени подадени 12 оферти, като комисията ги разглежда и продължава своята работа.

Проектът за изграждането на АМ „Русе - Велико Търново" се съфинансира от Европейския съюз чрез програма „Транспортна свързаност" 2021-2027, като осигурените средства са в размер на 1 025 327 828 лв. с ДДС. Бъдещата автомагистрала ще осигури пряка връзка Север-Юг между държавите от Североизточна Европа през Румъния и България с Гърция и Турция, както и между Балтийско и Средиземно море.