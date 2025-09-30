ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Премахват храсти по АМ "Хемус" в Софийска област до 7 октомври

От утре до 7 октомври за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение в участък от АМ „Хемус" в Софийска област

През следващите дни - от 1 до 7 октомври, между 8 ч. и 17 ч., за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите ще се отстранява крайпътна растителност, в участъка между 42-ри и 53-ти км на АМ „Хемус" в посока София. В отсечката на територията на Софийска област поетапно в аварийната лента ще се разполага необходимата техника за извършване на дейностите, като трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

От днес до 8 октомври, ще се ограничи движението във външната активната лента в платното за София в участъка между тунелите „Витиня" и „Топли дол" (33-и км до 36-и км) на АМ „Хемус" за довършителни ремонтни дейности на три виадукта в отсечката. При изпълнението им трафикът ще преминава в средната активна и скоростната лента.

До 2 октомври /четвъртък/ за ремонт на асфалтовата настилка ще се променя организацията на движение при 38-ми км, виадукт „Бебреш", на автомагистралата. При изпълнение на предвидените дейности ще се ограничи движението в активната лента в посока София и трафикът ще преминава в изпреварващата.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

