АПИ: Археологическите проучвания няма да забавят изграждането на обхода на Бяла

Строежът на обхода на Бяла, който е част от магистралата „Русе-Велико Търново", трябва да приключи в средата на 2028 г. Очаква се през ноември 2025 г. да бъде издадено разрешение за строеж и на участъка Русе – Бяла. Това стана ясно днес по време на информационния ден, който се проведе в Бяла с цел запознаване с напредъка по изграждането на обхода на Бяла. В събитието участва заместник-кметът по „Устройство на територията" в Община Русе Здравка Великова, която се запозна на място с изпълнението на проекта и техническите решения по строителството. В срещата се включиха представители на институции, строителния и надзорния екип, както и на Европейската комисия.

„Днес станахме свидетели на изграждането на изключително важен за региона ни и за страната ни обект. Към момента се извършва трасиране на целия участък, разчистване на хумусния слой, завършване на пилотите и изпълнение на льосоциментова възглавница за укрепване на земната основа. Видяхме, че на строежа е концентрирана много техника и работна ръка, което подсказва, че изпълнителят се стреми да спази договорените срокове. Фирмата информира, че за двете предизвикателства пред магистралата – льосовите почви и мостът над Янтра, вече са намерени решения за преодоляването им", заяви Великова.

Членът на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура" инж. Венцислав Атанасов уточни, че намерените археологически находки нямат да затруднят строежа, тъй като той ще продължи, независимо от проучванията на археолозите. Атанасов потвърди, че обходът на Бяла трябва да бъде завършен до средата на 2028 г.

Проектът за двата участъка на магистралата – Русе – Бяла и обхода на Бяла, е финансиран по програма „Транспортна свързаност 2021 – 2027 г.". Стойността на договорите за двата лота е 1 844,3 млн лева. с ДДС. Мартин Георгиев, директор на дирекция в Министерството на транспорта и съобщенията и ръководител на Управляващия орган на Програма „Транспортна свързаност" 2021 – 2027, уточни, че финансирането и за двата лота е осигурено, а до края на годината ще бъдат изплатени 300 млн. лв. Във връзка със стойността на обезщетенията в Русенско, областният управител Драгомир Драганов каза, че в землището на община Русе цената на декар стига до 7000 – 8000 лева.

Ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова каза, че очакванията са участъкът Русе- Бяла да бъде предаден в завършен вид през 2029 г. Тя подчерта, че този проект осигурява транспортна връзка от Балтийско море през Черно море до Егейско море. „Реализацията му ще повиши качеството на живот на хората и ще допринесе за решаването на сериозния проблем с обезлюдяването. По този начин Северна България ще се превърне в по-атрактивен център за инвестиции и заетост", допълни Чобанова.