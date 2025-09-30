ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изграждат "прозорец" за движение на АМ "Тракия" край Стара Загора

1324
АМ „Тракия" снимка; АПИ

На 1 и 2 октомври, от 8 ч. до 18 ч., и на 3 октомври /петък/, от 8 ч. до 12 ч., движението в два участъка с дължина около 90 метра - при 207-и и 218-и километър, на АМ „Тракия" ще се осъществява в активните ленти, като ще бъде ограничено преминаването в изпреварващите. Промяната в организацията на движение на отсечката в област Стара Загора е за изграждането на „прозорец" в средната разделителна ивица на магистралата. Той е необходим за осигуряване на преминаването от едно платно в друго по повод предстоящи ремонтни дейности на асфалтовата настилка.

Утре – 1 октомври, ще продължи изкърпването на трасето между 285-и и 289-и км на АМ „Тракия" в област Ямбол. Между 7 ч. и 19 ч. ще се работи в 4-километровия участък на магистралата, в посока Бургас. При изпълнение на предвидените дейности поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, а трафикът ще преминава в изпреварващата.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение през съоръженията. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

АМ „Тракия" снимка; АПИ

