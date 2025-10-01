"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

Румяна Любомирова изпраща мексиканска рецепта, която става лесно както на тиган, така и в еърфрайър.

ПРОДУКТИ

За двама:

2 парчета пилешки гърди без кости и кожа, нарязани на хапки, 1 червена и 1 зелена чушка на лентички, 1/2 глава червен лук на тънки ивици или стрък пресен лук, 2 ч.л. микс подправки за фахитас, 2 с.л. олио/зехтин, затоплени тортили, настъргано сирене чедър, сос по избор

За микс подправка фахитас:

1/4 ч.л. чили на прах, 1/2 ч.л. млян кимион, 1/4 ч.л. чесън на прах по избор, 1/4 ч.л. пушен червен пипер, 1/2 ч.л. сух риган, 1/4 ч.л. сол, 1 щ. кафява захар, 1-2 ч.л. сок от лайм

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Слагаме в купа изброените съставки за овкусяване. После прибавяме пилешките хапки, намазани с растителна мазнина. Размесваме с ръце и прибавяме чушките и лука. Оставяме ги да се мариноват за половин час в покрит съд в хладилник.

Разстиламе сместа от месо и зеленчуци в кошницата на фритюрника върху хартиена подложка. Печем 20-25 минути на 180 градуса до лек загар на месото с едно разбъркване по средата.

Сервираме пилешкото в навити на руло или прегънати на две затоплени тортили с гарнитура от гуакамоле, млечен сос и салца.

Може да сложим плънката фахитас в кесадия (запечена тортила със сирена). Настъргваме чедър върху единия полукръг, прегъваме и запичаме с обръщане на тиган или в еърфрайър до разтапяне на сиренето.