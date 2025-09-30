ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Перник и околностите без вода за два дни

Вода СНИМКА: Pixabay

Перник и всички населени места, които се захранват от язовир „Студена" ще бъдат без вода днес заради превключване на част от съществуващ довеждащ водопровод към новоизградено по водния цикъл трасе. Водоподаването до чешмите на потребителите ще бъде възстановено в следобедните часове на 1 октомври, съобщават от ВиК- Перник.

Водата е спряна в 06.30ч. Поради големината и географските особености на водопреносната мрежа фактическото преустановяване на водоподаването до чешмите на потребителите ще се случва по различно време за различните консуматори във времеви промеждутък от 2-3 часа. Градските резервоари ще бъдат подготвени, така, че в 17.00 ч. на 30 септември да бъде пусната водата от тях към мрежата на град Перник, като централната градска част и кварталите „Варош", „Проучване", „Могиличе", „Клепало" и „Дараците" ще могат да разчитат на временно частично възстановяване на водоподаването за период от 3-5 часа, пише БНР. Планирано е водоподаването от язовира да бъде възстановено на 1 октомври в 10.00 ч. , като прогнозно водата ще стигне до живущите в централните части на града и кв. "Църква" към 14.00 часа, а в кв. "Изток" в 13.00 часа. В зависимост от отдалечеността им от градските резервоари, селата Богданов дол, Ярджиловци, Дивотино, Люлин, Големо Бучино и кв. "Бела вода" се очаква да бъдат с възстановено водподаване в диапазона от 16.00 – 24.00 ч. на 01 октомври.

