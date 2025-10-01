ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Д-р Мирослав Ненков: Защо не се показват тези, кои...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21401688 www.24chasa.bg

Православен календар за 1 октомври, вижте кои са имениците

3520
Православен календар СНИМКА: Архив

Покров на Пресвета Богородица. Св. ап. Анания. Преп. Роман Сладкопевец. Преп. Йоан Кукузел (Тип. с. 93)

Днешният църковен празник възникнал през X в. след явяването на св. Богородица в църквата във Влахерна във време, когато Константинопол бил заплашен от варварско нашествие. Събралите се за нощно бдение видели Божията майка, съпроводена от св. Йоан Кръстител и св. Йоан Богослов, да се моли в центъра на храма, с лице, обляно в сълзи, и да разстила покривалото (покрова) си над тях. Така опасността ги отминала и те били спасени.

Празнуват: Анани, Ананий, Анко

Православен календар СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?