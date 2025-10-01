Православен календар за 1 октомври, вижте кои са имениците

Покров на Пресвета Богородица. Св. ап. Анания. Преп. Роман Сладкопевец. Преп. Йоан Кукузел (Тип. с. 93)

Днешният църковен празник възникнал през X в. след явяването на св. Богородица в църквата във Влахерна във време, когато Константинопол бил заплашен от варварско нашествие. Събралите се за нощно бдение видели Божията майка, съпроводена от св. Йоан Кръстител и св. Йоан Богослов, да се моли в центъра на храма, с лице, обляно в сълзи, и да разстила покривалото (покрова) си над тях. Така опасността ги отминала и те били спасени.

Празнуват: Анани, Ананий, Анко