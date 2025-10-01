ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Д-р Мирослав Ненков: Защо не се показват тези, кои...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21402146 www.24chasa.bg

Тестват сирените за ранно предупреждение и системата BG-Alert

1564
Системата на BG-ALERT Снимка: Пиксабей

Тест на сирените за ранно предупреждение и оповестяване на населението, както и системите на BG-Alert. От МВР съобщават, че сирените ще се включат в 11:00 часа, на територията на няколко области в страната.

Тестът ще започне от 11.00 ч., като по време на него ще бъде излъчен национален сигнал за тревога/край на тревогата в редица градове, включително София, Пловдив, Варна, Бургас и други населени места, както и в зоната около АЕЦ "Козлодуй".

Чрез BG-ALERT гражданите ще получат съобщение на мобилните си устройства, което ще бъде придружено от специфичен звук или вибрация.

Съобщението ще бъде на български и английски език, а за да бъде получено трябва да се активира каналът "Тестови сигнали" в настройките на устройството, съобщава БНТ.

Системата на BG-ALERT

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?