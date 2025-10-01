Вижте къде в София няма да има вода на 2 октомври

На 2 октомври (четвъртък) 2025 г. връзка с извършване на тестове на мрежата в кв. „Христо Ботев" се налага спиране на водоподаването от 00:00 до 07:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:
кв. „Христо Ботев".
Това съобщиха от "Софийска вода".
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. 514 кръстовището с ул. 520.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.