Вижте къде в София няма да има вода на 2 октомври

На 2 октомври (четвъртък) 2025 г. връзка с извършване на тестове на мрежата в кв. „Христо Ботев" се налага спиране на водоподаването от 00:00 до 07:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

кв. „Христо Ботев".

Това съобщиха от "Софийска вода".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. 514 кръстовището с ул. 520.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.