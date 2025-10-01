Условията за туризъм в планините ще се влошават през деня, съобщава БТА.

Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст БЧК уточнява, че времето е облачно, хладно, като има прогнози за валежи от дъжд и сняг и намаление на температурите.

В планините облачността ще бъде значителна, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Следобед в Рило-Родопската област ще превали дъжд, над около 2000 метра сняг. През нощта срещу четвъртък валежите ще се усилят. Ще духа слаб и умерен северозападен, по най-високите части на Рила и Пирин силен запад-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.