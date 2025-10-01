Монтирани са 72 стоманобетонни пътни панела в участъка в ремонт на Дунав мост при Русе

Монтирани са 72 стоманобетонни пътни панела от общо 128 бр. в 320-метровия участък на Дунав мост при Русе. В момента се извършва основен ремонт на съоръжението в платното в посока Румъния. През последната седмица са поставяни още мрежи и дюбели, полаган е бетон. Продължава монтажът на армировка и болтови дюбели за закрепване на панели в участък с дължина 80 м и са поставени нови панели в 50-метрова отсечка.

През следващата седмица продължава производството и подмяната на стоманобетонни панели и ще се монтират мрежи, дюбели и др. Ще започне и поставянето на корнизни елементи и отстраняването на съществуващата колекторна система на съоръжението.

На обекта се работи по график и ежедневно през светлата част от денонощието. Дейностите се организират и извършват така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Информация за ремонта на Дунав мост" на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура".