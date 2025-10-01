От четвъртък застудява, ще вали дъжд, а по високите части - сняг

През следващото денонощие синоптичната обстановка в България ще бъде усложнена, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд. Ще духа умерен, в Източна България - силен вятър от североизток. Ще има повсеместни валежи от дъжд, значителни в Западна и Централна България. Температурите ще са без съществен дневен ход, минималните ще са между 6° и 11°, а максималните ще са между 8° и 13°. В София минималната температура ще е около 5°, максимална - около 8°. През нощта срещу петък с продължаващото понижение на температурите на много места в Западна България дъждът ще се примесва и преминава в мокър сняг. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, но да вечерта в южните райони от страната ще се понижи.

По Черноморието ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд, на повече места по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 15°-17°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 3-4 бала.

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи предимно от сняг, под около 1200 метра от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-югоизток. На много места в масивите от Западна и Централна България валежите ще са значителни, а до вечерта с понижението на температурите границата на снеговалежите също ще се понижи. Ще вали мокър сняг, ще започне да се образува снежна покривка и ще има условия за натрупване върху листната маса, счупване на клони и дървета. Максималната температура на 1200 метра ще е около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

В петък валежите ще продължат, в много райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще остане ветровито, с умерен, в Източна България силен вятър от североизток. С продължаващото застудяване в планинските райони в Западна България над 600-700 метра дъждът ще се примесва или временно ще преминава в сняг. В планините ще продължи да се натрупва снежна покривка. Температурите ще са с малък денонощен ход - от 4°-5° във високите полета в Западна България до 20°-22° в крайните югоизточни райони. След обяд от югозапад валежите ще спират, пише БТА.

В събота вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад-северозапад. В източните райони ще се задържи облачно, на места с валежи от дъжд, но вече слаби и в процес на спиране. Над Западна България облачността ще се разкъсва и ще намалява. Минималните температури ще са между 3° и 8°, по Черноморието до 10°-12°, а максималните ще са между 12° и 17°.