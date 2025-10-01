Отложете разходката на Витоша, очаква се силен горолом на 3 и 4 октомври

Следващите няколко дни се очаква силен горолом на Витоша в широколистния пояс на 3 и 4 октомври поради очаквани обилни снеговалежи и изцяло зелената листна маса в гората в буковия пояс на планината, която на практика все още е в лятна вегетация. Това съобщиха в своя публикация фейсбук страницата "Витоша планина"

"Очакванията са да има множество надвиснали и изпочупени дървета и клони, които да затрупат пътеките и пътищата в планината.

По възможност отложете всички разходки към планината преди нормализиране на метеорологичната обстановка като имайте предвид, че може да се наложи и по-дълго време разчистване на пътищата и пътеките.

В последните години не е имало толкова силен снеговалеж в такъв етап на вегетацията в буковия пояс", пише още страницата в публикацията си.