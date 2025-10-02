Пиката ала миланезе

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
КОЙ ГОТВИ
“Пиката е терминът за приготвения маслено-лимонов сос с месо”, ни пише Пепа Стоева.
ПРОДУКТИ
За 2 порции:
500 г пилешко филе или бонфиле
20 мл олио/зехтин
1 с.л. масло
2 ситно нарязани скилидки чесън
1 с.л. ситно нарязан лук
2-3 резена лимон
30-40 мл прясно изцеден сок от лимон
1 с.л. каперси
200 мл бяло вино
250 мл пилешки бульон
3-4 с.л. брашно
1 ч.л. сол
по 1 щипка черен пипер и сухи риган и мащерка
още 2 с.л. масло
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Подсушаваме месото. Ако е филе, го разделяме на 2 тънки парчета и изтъняваме леко с чукче. Смесваме брашното с подправките и солта.
Загряваме в тиган олиото и маслото. Филетата овалваме в брашното с подправки и ги запържваме от двете страни до златисто. Слагаме ги в чиния.
Запържваме лука, чесъна и каперсите за минута. Наливаме виното и сока на лимона и оставяме да къкри 4-5 мин. Половината течност се изпарява.
Наливаме пилешкия бульон и връщаме парчетата месо. Поставяме резените лимон и покриваме тигана с капак. Оставяме да се готви, докато сосът се редуцира наполовина - около 15 мин. Ако ви се вижда бистър, смесете 1/2 ч.л. от брашното с подправките в малко студена вода (1-2 с.л.) и налейте в тигана. Изчакайте да покъкри за минута и отместете от котлона.