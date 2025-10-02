Пиката ала миланезе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

“Пиката е терминът за приготвения маслено-лимонов сос с месо”, ни пише Пепа Стоева.

ПРОДУКТИ

За 2 порции:

500 г пилешко филе или бонфиле

20 мл олио/зехтин

1 с.л. масло

2 ситно нарязани скилидки чесън

1 с.л. ситно нарязан лук

2-3 резена лимон

30-40 мл прясно изцеден сок от лимон

1 с.л. каперси

200 мл бяло вино

250 мл пилешки бульон

3-4 с.л. брашно

1 ч.л. сол

по 1 щипка черен пипер и сухи риган и мащерка

още 2 с.л. масло

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Подсушаваме месото. Ако е филе, го разделяме на 2 тънки парчета и изтъняваме леко с чукче. Смесваме брашното с подправките и солта.

Загряваме в тиган олиото и маслото. Филетата овалваме в брашното с подправки и ги запържваме от двете страни до златисто. Слагаме ги в чиния.

Запържваме лука, чесъна и каперсите за минута. Наливаме виното и сока на лимона и оставяме да къкри 4-5 мин. Половината течност се изпарява.

Наливаме пилешкия бульон и връщаме парчетата месо. Поставяме резените лимон и покриваме тигана с капак. Оставяме да се готви, докато сосът се редуцира наполовина - около 15 мин. Ако ви се вижда бистър, смесете 1/2 ч.л. от брашното с подправките в малко студена вода (1-2 с.л.) и налейте в тигана. Изчакайте да покъкри за минута и отместете от котлона.