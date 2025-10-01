ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

5,2 млрд. лв. е бюджетният ни дефицит към август

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21408710 www.24chasa.bg

В девет квартала на Сливен на 2 октомври няма да има вода

1144
Чешма

Частично прекъсване на водоподаването ще има в Сливен на 2 октомври, съобщават от „Водоснабдяване и канализация (ВиК) – Сливен“ ООД. Заради ремонт на водопровод към резервоар „Бункера“ водоподаването ще бъде спряно от 8:00 до 23:00 часа в кв. "Клуцохор", кв. "Комлука", кв. "Република", кв. "Звездите", кв. "Колю Фичето", кв. "Ново село", кв. "Българка", кв. "Сини камъни" и вилна зона. При възможност водата ще бъде възстановена по-рано от обявеното, пише БТА. 

Строително-монтажните дейности са част от проекта „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население над 10 хил. еквивалент жители“, реализиран от „ВиК– Сливен“.

 

Чешма

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?