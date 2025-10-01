Камион аварира на пътя Гагово - Попово край Търговище, движението е в една лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението се осъществява двупосочно в една лента по път III-202 Гагово - Попово в област Търговище поради аварирал камион, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".