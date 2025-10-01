ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

5,2 млрд. лв. е бюджетният ни дефицит към август

Камион аварира на пътя Гагово - Попово край Търговище, движението е в една лента

Камион СНИМКА: Архив (Снимката е илюстративна)

Временно движението се осъществява двупосочно в една лента по път III-202 Гагово - Попово в област Търговище поради аварирал камион, съобщиха от АПИ. 

Трафикът се регулира от "Пътна полиция". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

