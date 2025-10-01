ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съветът на Европа прекрати мониторинга над Българи...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21410490 www.24chasa.bg

Ремонтират два участъка на магистрала „Тракия“ в област Ямбол на 6 октомври

920
АМ „Тракия" Снимка: АПИ

Заради ремонтни дейности на 6 октомври, понеделник, от 7:00 до 19:00 часа, движението по магистрала „Тракия“ в посока Бургас в района на Ямбол ще се извършва в изпреварващата лента. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Временната промяна в организацията на движението е при 301-ви и 303-ти км.

Текущи ремонти ще се извършват по два 300-метрови учатъка. При изпълнение на дейностите по отсечките, ще бъде поетапно ограничено преминаването в активната и аварийната лента, допълват от пътната агенция.

Изкърпване на настилката на 4-километров участък от същото платно в област Ямбол беше извършено в понеделник.

До 12 октомври продължава текущият ремонт на платното от пътен възел „Зимница“ в посока автомагистрала „Тракия“ край Ямбол. Дейностите обхващат 200-метров участък от пътния възел при връзката с път I-7. 

АМ „Тракия" Снимка: АПИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?