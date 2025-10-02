ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

20 октомври е срокът за номинации за Награда „Русе...

Сняг заваля на прохода Петрохан (Видео)

Сняг заваля на прохода Петрохан СНИМКА: Фейсбук/Забелязано в Петрохан

Сняг заваля на прохода Петрохан рано тази сутрин, стана ясно от кадри в социалните мрежи. 

На места през прохода се образува и гъста мъгла. Препоръчва се пътуващите в тази посока да бъдат подготвени със зимни гуми. 

Публикувахте от Димитър Паскалев в Сряда, 1 октомври 2025 г.

Очаква се валежите да продължат през целия ден, както и в петък. На много места в масивите от Западна и Централна България валежите ще са значителни, а до вечерта с понижението на температурите границата на снеговалежите също ще се понижи. Ще вали мокър сняг, ще започне да се образува снежна покривка и ще има условия за натрупване върху листната маса, счупване на клони и дървета.

