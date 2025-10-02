Сняг заваля във високите части на страната

Първи сняг за тази година падна на Витоша тази нощ. От камерите на "Алеко" се вижда тънката бяла покривка в района на хижата на 1810 метра надморска височина Камери заснеха първите снежинки на връх Тодорка.

За днес е в сила оранжев код за дъжд и мокър сняг в 10 области на Северозападна, Централна и части от Южна България. Жълт код за валежи от дъжд и мокър сняг е обявен в още 5 области на Западна и Централна България, а само за дъжд и силен вятър е обявен за 7 области в южната и източната част на страната. Силен вятър ще духа в 4 области на Североизточна България.

Сняг заваля и на прохода "Петрохан". Снежната покривка на места достига до 5 - 6 сантиметра.