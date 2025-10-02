ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

20 октомври е срокът за номинации за Награда „Русе...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21412481 www.24chasa.bg

Сняг заваля във високите части на страната

2756
кадър: Уеб камери от хижа Алеко на Витоша.

Първи сняг за тази година падна на Витоша тази нощ. От камерите на "Алеко" се вижда тънката бяла покривка в района на хижата на 1810 метра надморска височина Камери заснеха първите снежинки на връх Тодорка.

За днес е в сила оранжев код за дъжд и мокър сняг в 10 области на Северозападна, Централна и части от Южна България. Жълт код за валежи от дъжд и мокър сняг е обявен в още 5 области на Западна и Централна България, а само за дъжд и силен вятър е обявен за 7 области в южната и източната част на страната. Силен вятър ще духа в 4 области на Североизточна България.

Сняг заваля и на прохода "Петрохан". Снежната покривка на места достига до 5 - 6 сантиметра.

                                                                                              

кадър: Уеб камери от хижа Алеко на Витоша.
кадър: Уеб камери от хижа Алеко на Витоша.
Снимка;Уеб камера от връх Тодорка
кадър: Уеб камери от хижа Алеко на Витоша.
кадър: Уеб камери от хижа Алеко на Витоша.
Снимка;Уеб камера от връх Тодорка
кадър: Уеб камери от хижа Алеко на Витоша.
кадър: Уеб камери от хижа Алеко на Витоша.
Снимка;Уеб камера от връх Тодорка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание