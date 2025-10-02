ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Паднало дърво затруднява движението по пътя Смолян...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21415115 www.24chasa.bg

Близо 30 км е задръстването на АМ "Тракия", кола се обърна по таван

4856
Снимка: Катастрофи в София

Близо  30 км е задръстването на АМ "Тракия", съобщават пътуващи в групата "Катастрофи в София". Тапата е край Ихтиман в посока Бургас.

Автомобил се е обърнал по таван на отбивката за Вакарел към АМ "Тракия" в посока Пловдив.

Снимка: Илиян Иванов, фейсбук
Снимка: Илиян Иванов, фейсбук

Тапите на АМ "Тракия" край Ихтиман и Вакарел са огромни, а причината е ремонт на участък в платното към Бургас.

От АПИ съобщиха, че в участъците с ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус" може да се шофира и в аварийната лента. Целта е да се улесни пътуването при интензивния трафик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Снимка: Катастрофи в София
Снимка: Илиян Иванов, фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание