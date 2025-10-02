Близо 30 км е задръстването на АМ "Тракия", кола се обърна по таван

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Близо 30 км е задръстването на АМ "Тракия", съобщават пътуващи в групата "Катастрофи в София". Тапата е край Ихтиман в посока Бургас.

Автомобил се е обърнал по таван на отбивката за Вакарел към АМ "Тракия" в посока Пловдив.

Снимка: Илиян Иванов, фейсбук

Тапите на АМ "Тракия" край Ихтиман и Вакарел са огромни, а причината е ремонт на участък в платното към Бургас.

От АПИ съобщиха, че в участъците с ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус" може да се шофира и в аварийната лента. Целта е да се улесни пътуването при интензивния трафик.