Катастрофа затруднява движението малко преди Княжево

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Катастрофа на пътя в посока София малко преди Княжево затруднява движението. Това става ясно от публикация във фейсбук групата "Катастрофи в София".

Към момента няма информация за пострадали.

На мястото има екипи на полицията.