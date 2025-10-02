ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Паднало дърво затруднява движението по пътя Смолян...

Катастрофа затруднява движението малко преди Княжево

Катастрофата преди Княжево Снимка: Фейсбук/ Катастрофи в София

Катастрофа на пътя в посока София малко преди Княжево затруднява движението. Това става ясно от публикация във фейсбук групата "Катастрофи в София". 

Към момента няма информация за пострадали.

На мястото има екипи на полицията.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

