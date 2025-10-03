Спагети с пилешко и тиквички

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

“Предлагам рецепта за бързо ястие със спагети, тиквички и пилешко”, ни пише Наталия Панчева.

ПРОДУКТИ

1 пакет пълнозърнести спагети, 2 малки тиквички, 500 г пилешко (най-добре пържоли от бут), 100 мл пилешки бульон, 500 мл доматен сос, 80-100 г пармезан или ементал, 1-2 скилидки чесън, 1 малка глава червен лук, 1 морков, 3 с.л. зехтин, 1/2 връзка босилек, 1 щипка захар, смлян черен пипер и ситна морска сол на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Отсраняваме кожата (ако има такава) от месото и го нарязваме на ситно. Почистваме лука, чесъна и моркова и също ги нарязваме на ситно.

Запържваме зеленчуците в 2 лъжици от зехтина. Прибавяме месото и го запържваме до златисто. Наливаме бульона, разбъркваме и сипваме доматения сос.

Разбъркваме отново, намаляваме силата на огъня и готвим до сгъстяване. След това отстраняваме от котлона. Сваряваме спагетите във вода с морска сол. Нарязваме тиквичките на гредички и ги запържваме в останалия зехтин.

Прибавяме ги към соса и подправяме с наситнения босилек, захарта, сол и черен пипер. Изсипваме пастата в соса. Готовото ястие разпределяме в чинии и поръсваме с настъргания пармезан или ементал.