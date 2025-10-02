ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Временно е ограничено движението по пътя Владая - Перник

Временно е ограничено движението по път I-1 Владая - Перник след караулката на Владая, съобщиха от АПИ. 

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

