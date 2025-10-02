ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Забелязаха руски кораб близо до полски газопровод

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21416429 www.24chasa.bg

Проходът Петрохан вече е почистен и проходим

1388
Сняг натрупа на прохода "Петрохан" СНИМКА: 24 часа

Пътят Монтана-София през прохода Петрохан в Стара планина е почистен от снега и е проходим при зимни условия, съобщи областният управител на Монтана Калин Хайтов.

От сутринта в прохода вали сняг, като до момента има снежна покривка от около пет-шест сантиметра. Три машини чистят снега и към момента няма закъсали автомобили. Областният управител препоръча да се шофира внимателно, тъй като има опасност от падане на клони и на цели дървета върху шосето. Той посочи, че листата на дърветата са още зелени и стоят по тях, което е предпоставка да задържат върху клоните големи количества от тежкия и мокър сняг, който вали в момента. Възможно е в един момент натежалите от снега клони или дървета да са прекършат и да паднат върху преминаващ по пътя автомобил.

Заради катастрофа на главния път Е-79 между Монтана и близкото село Крапчене от 13:30 до 16:30 часа е било затруднено движението в този участък и преминаването се е регулирало от полицията. Преди минути пътят е пуснат за свободно движение. При въпросната катастрофа са се ударили два тежкотоварни и един лек автомобил, като име един леко пострадал, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Сняг натрупа на прохода "Петрохан" СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание