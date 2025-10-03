Студено с дъжд и сняг в планините през почивните дни

Рязко затопляне през втората половина на следващата седмица - до 23 градуса

Първи сняг валя вчера на Витоша и на прохода Петрохан. Оранжев код за дъжд и мокър сняг беше обявен в 10 области. Минималните температури в петък ще бъдат от 3 до 8 градуса, по Черноморието до 14 градуса. Дъждовно ще е в цялата страна, като валежите ще са по-интензивни в централните и източните райони. В планините над 1000 м ще вали мокър есенен сняг. Дъждът временно ще преминава в сняг и по високите полета на Западна България. Максималните температури ще са от 6 до 12°, за района на София до 6, по Черноморието до 17-18°. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

В събота минималните температури ще са от 1 до 7°, по Черноморието до 9. Следобед облачността над страната ще се разкъса. Максималните температури ще са от 7 до 13°, в западните високи полета 3-5. По Черноморието дневни температури до 15°, за района на София 6.

Над планините ще е облачно, в Рила и в Родопите с валежи от дъжд и сняг. Следобед ще спират. Над 1500 м снежна покривка 7-15 см. Вятърът над 2500 м ще е с пулсове до 60 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от -4 до -2 градуса, а на 1500 м - от 0 до 4.

Минималните температури в неделя ще са от 1 до 6°, по високите западни полета 0/-1, по Черноморието до 9°. Преди обед ще е слънчево. Следобед от запад ще се заоблачава, но без валежи. Максималните температури ще са от 15 до 20°, в западните високи полета 9-10, по Черноморието до 21 градуса, за района София 9.

В понеделник и вторник от запад на изток ще преминават облачни вълни със слаби валежи. В сряда сутринта намалените видимости ще бъдат често явление, а през деня ще е слънчево. В четвъртък следобед ще се заоблачи, без валежи. Максимални очаквани температури за населените маста през втората половина от седмицата от 18 до 23 градуса.