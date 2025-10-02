ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НИМХ: Няма преливане на реки, но се очакват проливни дъждове

Възможно е да прелеят Тунджа, Марица и Камчия СНИМКА: Pixabay

До момента няма преливане на реки, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. През следващите няколко дни обаче на отделни места, където се очакват интензивни валежи, е възможно да прелеят Тунджа, Марица и Камчия.

"През следващите часове се очакват интензивни валежи, които ще доведат до наводнения в района на Габрово, Велико Търново, по ниските части на реките Тунджа, Марица, в горните части на река Камчия, както и реките южно от град Бургас. Там очакваме да има големи количества валежи, които да доведат до поройни наводнения", заяви пред БНТ хидрологът в НИМХ Валерия Йорданова. 

Възможно е да прелеят Тунджа, Марица и Камчия СНИМКА: Pixabay

