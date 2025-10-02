ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа на км 44 от магистрала "Тракия" към София, движението е в една лента

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Временно движението при км 44 на АМ "Тракия" в посока София е в една лента поради ПТП. Затворена е изпреварващата лента. Трафикът се осъществява в активната, съобщиха от АПИ. 

Движението се регулира от пътна полиция. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

