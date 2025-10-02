Катастрофа на км 44 от магистрала "Тракия" към София, движението е в една лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението при км 44 на АМ "Тракия" в посока София е в една лента поради ПТП. Затворена е изпреварващата лента. Трафикът се осъществява в активната, съобщиха от АПИ.

Движението се регулира от пътна полиция.