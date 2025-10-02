ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцки членове на флотилия „Сумуд“ започват гладна...

Спряха движението през прохода Петрохан за снегопочистване

1312
Снегорин СНИМКА: АПИ

Движението в прохода Петрохан е ограничено временно в двете посоки за снегопочистване, съобщиха от АПИ.

                                                                                                                                                                                                                                                                

Снегорин СНИМКА: АПИ

