Честит рожден ден на Диана Милчева!

Днес празнува Диана Милчева, кореспондентката ни в Пазарджик. Диана бързо преодоля стреса от 24/7 работно време в пресгрупата. Успява да забележи и най-дребната подробност във всеки казус.

Пожелаваме ѝ здраве и време за себе си и семейството.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

