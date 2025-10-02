ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полски оператор свързва тръбопроводите си за прено...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21418267 www.24chasa.bg

Пуснаха движението през прохода Петрохан от София за Монтана

652
Снегорин СНИМКА: АПИ

Възстановено е движението на леки моторни превозни средства в проход Петрохан, в посока от София за Монтана, съобщиха от АПИ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Снегорин СНИМКА: АПИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание