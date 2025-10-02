ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тапите по "Тракия" към Пловдив продължават: 2,5 часа от София до Вакарел, колите не мърдат (Видео, снимки)

Мая Вакрилова

[email protected]

2928
Колите едва-едва пъплят по магистралата, а шофьори излизат навън. Снимка: Мая Вакрилова
  • Някои обръщат в аварийната лента, за да избегнат кошмара, но ползването й става невъзможно, ако стане инцидент
  • Калин Врачански не успя за 5 часа да стигне до Пловдив и представление с него в театъра пропадна

Часове наред движението по АМ "Тракия" в посока Пловдив е ад, видя репортер на "24 часа". Още следобед се образува 30-километрова тапа около Вакарел, но и в този момента обстановката е силно утежнена. Колите едва-едва се движат, а 23-те километра от столицата до отбивката за Вакарел се взимат за 2 часа и половина. На места хората дори излизат изнервени от автомобилите си, тъй като не мърдат дълго време.

Част от водачите, на които им е писнало да чакат, решават да обърнат и да се върнат през аварийната лента. Други шофьори пък я използват, за да се преместят няколко метра по-напред и така я блокират. Това прави невъзможно използването ѝ дори от линейка при инцидент.

Към момента дъждът по магистралата не спира. Пътят е мокър, има и много тирове, които са един зад друг в дясната лента.

Пътното платно е мокро и дори без задръстване, максималната скорост би била по-ниска.
Пътното платно е мокро и дори без задръстване, максималната скорост би била по-ниска. Снимка: Мая Вакрилова

Допълнително от АПИ съобщават, че тир е аварирал в района на 93–и км, заради което движението се пренасочва през Пазарджик.

Стотици се оплакват от кошмара по АМ "Тракия". "Заради тапата отпадна представление в Пловдив на Калин Врачански. За 5 часа не можа да стигне до втория по големина град", съобщава бившата директорка на гимназия "Никола Вапцаров" Елена Александрова.

Още по–гневна е бившата депутатка и пловдивчанка Мария Капон. "Вече 3 часа излизам от София и съм почти спряла на магистралата, имам още 2,30 до Пловдив. Не знам какво е това, но ремонт и ужас без край. Четвъртък e, а утре е работен ден. И не, няма катастрофа. Има мозъчна катастрофа на управляващи", сипе обвинения тя.

Още преди часове се бяха образували колони.
Още преди часове се бяха образували колони. Снимка: Мая Вакрилова
Дясната лента е пълна основно с тирове.
Дясната лента е пълна основно с тирове. Снимка: Мая Вакрилова

