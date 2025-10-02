ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицията в Ямболско призовава: Шофирайте внимателно, пътищата са мокри

1032
Кола Снимка: pixabay

За внимателно шофиране в Ямболска област поради влошена метеорологична обстановка предупреждават от полицията.

Несъобразена скорост при мокра настилка доведе до инцидент с автомобил "Макларън" на пътя между Ямбол и Сливен, съобщи говорителят на ямболската дирекция на МВР Татяна Павлова, цитирана от БТА.

Инцидентът е станал в следобедните часове, като колата се е блъснала в мантинелата. Няма пострадали, автомобилът е с материални щети. Направените проби за алкохол и наркотици на 33-годишния шофьор са отрицателни. Съставен му е акт.

Обилните валежи и усложнената метеорологична обстановка създават рискове за водачите на моторни превозни средства. Шофирайте с добре подготвени автомобили и съобразена с пътните условия скорост, предупреждават от Областната дирекция на МВР в Ямбол.

За значителни валежи от дъжд, надвишаващи месечната норма, възможни локални наводнения, повишения на речните нива и затруднения в трафика, предупредиха и от Областната администрация в Ямбол. И призоваха жителите и гостите на областта да спазват указанията на местните власти и служби за сигурност при необходимост.

В момента на територията на област Ямбол вали слаб дъжд, придружен от бурен вятър.

Предупреждение за опасно време с обилни валежи е в сила за редица региони в страната. Заради възможно усложнение на ситуацията днес се състоя работна среща във вътрешното министерство. Обсъдена бе готовността на институциите за координация на действията за осигуряване на безопасността на населението.

