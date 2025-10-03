ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 3 октомври, вижте кои са имениците

Православен календар СНИМКА: Архив

Св. свщмчк Дионисий Ареопагит. Преп. Йоан Хозевит

Св. Дионисий бил един от първенците на атинския съд - ареопаг. Светецът повярвал в Христа след забележителната проповед на апостол Павел, след което станал един от най-близките му сподвижници и първи епископ на Атина. След като бил покръстен от апостола, отишъл в Ерусалим за погребението на Пресветата Богородица. По-късно бил изпратен от папа Климент да оглави мисията в Галия, където бил посечен с двама свои ученици.

Имен ден празнуват: Денис, Денислав, Денислава

