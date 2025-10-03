ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Синоптикът Красимир Стоев: Тепърва обстановката ще...

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на границата с Турция

1280
Интензивен е трафикът от леки автомобили при "Капитан Андреево". СНИМКА: Pixabay

На границата с Турция трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово" е интензивен на изход за товарни автомобили, съобщават на сайта си от Главната дирекция "Гранична полиция" на МВР в информация за обстановката на граничните пунктове към 6:00 часа тази сутрин.

В информацията се припомня, че фериботната платформа, обслужваща линията Оряхово - Бекет, преустанови временно работа от 16 часа на 1 октомври заради ниско ниво на река Дунав.

Трафикът е нормален на останалите гранични преходи с Румъния. От "Гранична полиция" напомнят, че се извършва основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител.

На границата с Република Северна Македония и с Република Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

На границата с Гърция на пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

