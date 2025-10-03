Над 225 л/кв. м дъжд тази нощ в Царево, обявиха бедствено положение (Обновена)

- Има евакуирани хора, обяви кметът на града
- Задействаха BG-ALERT
В периода от 00:00 ч днес до настоящия момент са регистрирани изключително големи количества валежи дъжд, паднали за кратко време! Автоматични метеорологични измервателни станции отчитат количества от 225 мм в град Царево и от над 410 мм в с. Изгрев. Това съобщиха от местната община във фейсбук.
"Движението по ул. "Михаил Герджиков" в града се преустановява до нормализиране на обстановката. Обходна артерия до тогава е ул. "Бузлуджа".
Призовават се хората, живеещи около реки и водни обекти, да бъдат нащрек", казват още от община Царево.
Установено е подкопаване и компрометиране на пътя за село Изгрев. Призовават се хората да не предприемат пътуване от и към тази посока, докато бъде направен обстоен оглед.
Пътят Царево - Изгрев - Малко Търново е затворен за движение.
Затворен за движение е и мостът при плаж Нестинарка.
Затворен за движение е и пътят от Царево през къмпинг Арапя и Оазис до Лозенец.
Обявено е бедствено положение за цялата територия на община Царево. Това заяви пред БНТ кметът на града Марин Киров.
"Няма данни за пострадали и жертви. Има евакуирани хора в сградата на пожарната. Става дума за 3 семейства от ниските части на населеното място. Спасяването от наводнените им домове е било в 3 часа сутринта. Цяла нощ екипите на общината са на терен, работи се по това да предотвратим човешки жертви", обясни той.
В цялата област ситуацията е усложнена. Пътят Бургас - Созопол е затворен, защото е наводнен на места. Всички точки, в които се вливат реки от Странджа, са в усложнена ситуация. През цялата нощ имаше прекъсване на тока. В момента спира да вали, но вятърът е на силни пориви.
Задействана е била системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението BG ALERT.
"Общината няма достъп до системата. Държавата не ни е дала достъп", каза Киров.