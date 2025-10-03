Над 225 л/кв. м дъжд тази нощ в Царево, обявиха бедствено положение (Обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Има евакуирани хора, обяви кметът на града

Задействаха BG-ALERT

В периода от 00:00 ч днес до настоящия момент са регистрирани изключително големи количества валежи дъжд, паднали за кратко време! Автоматични метеорологични измервателни станции отчитат количества от 225 мм в град Царево и от над 410 мм в с. Изгрев. Това съобщиха от местната община във фейсбук.

"Движението по ул. "Михаил Герджиков" в града се преустановява до нормализиране на обстановката. Обходна артерия до тогава е ул. "Бузлуджа".

Призовават се хората, живеещи около реки и водни обекти, да бъдат нащрек", казват още от община Царево.

Установено е подкопаване и компрометиране на пътя за село Изгрев. Призовават се хората да не предприемат пътуване от и към тази посока, докато бъде направен обстоен оглед.

Пътят Царево - Изгрев - Малко Търново е затворен за движение.

Затворен за движение е и мостът при плаж Нестинарка.

Затворен за движение е и пътят от Царево през къмпинг Арапя и Оазис до Лозенец.

Обявено е бедствено положение за цялата територия на община Царево. Това заяви пред БНТ кметът на града Марин Киров. Марин Киров КАДЪР: БНТ

"Няма данни за пострадали и жертви. Има евакуирани хора в сградата на пожарната. Става дума за 3 семейства от ниските части на населеното място. Спасяването от наводнените им домове е било в 3 часа сутринта. Цяла нощ екипите на общината са на терен, работи се по това да предотвратим човешки жертви", обясни той.

В цялата област ситуацията е усложнена. Пътят Бургас - Созопол е затворен, защото е наводнен на места. Всички точки, в които се вливат реки от Странджа, са в усложнена ситуация. През цялата нощ имаше прекъсване на тока. В момента спира да вали, но вятърът е на силни пориви.

Задействана е била системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението BG ALERT.