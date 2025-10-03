ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Синоптикът Красимир Стоев: Тепърва обстановката ще...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Затвориха пътя прохода Петрохан за чистене на сняг

Снегорин СНИМКА: АПИ

Временно е ограничено движението по път II-81 София - Монтана /проход "Петрохан"/ в двете посоки поради снегопочистване, съобщиха от АПИ.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

