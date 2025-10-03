ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Предупреждение за интензивни валежи в Северна Гърц...

Заради закъсали коли и наводнени участъци затвориха пътя до хижа "Странджа" в Бургас

Дъжд Снимка: pixabay

Заради закъсали автомобили и наводнени участъци е затворен пътят от хижа "Странджа" до квартал "Крайморие". Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас. По данни на полицията, районът и на вилна зона "Черниците" е наводнен, като на места водата достига над един метър.

Тази сутрин бе задействана системата за ранно предупреждение BG ALERT заради интензивните валежи в района. Съобщението бе пуснато във връзка със затварянето на главен път II-99 от Бургас (кв. Крайморие) до град Созопол, пише БТА.

Заради влошената метеорологична обстановката на територията на община Царево е обявено бедствено положение.

