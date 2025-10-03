ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Две села в община Враца без ток заради мокрия сняг

Синоптикът Красимир Стоев: Тепърва обстановката ще се усложнява

Красимир Стоев КАДЪР: БНТ

С първите дни на октомври дойде и първият сняг. Рязко понижение на температурите има в цялата страна, а в Царево беше обявено бедствено положение проливните дъждове и последвалите наводнения.

„Действително обстановката е много сложна. Тепърва ще се усложнява. Центърът на циклона все още е далеч от България. Много сложна  синоптична обстановка.  Средиземноморски циклон преминава през  южните райони на Балканския полуостров.  По Южното Черноморие през последния час са се развили  най-мощните купесто-дъждовни  облаци. Там има  радиолокационна отражаемост с гръмотевична  дейност  с процесите по южното Черноморие“.

Това коментира пред bTV доктор Красимир Стоев, синоптик в НИМХ.

По думите му в цялата страна е облачно има валежи, като температурният  градиент е доста голям - от 0 градуса в Драгоман, където вали сняг, в София е 4 градуса,  докато в Източна България и по крайбрежието на морето - в Ахтопол е 20 градуса.

Красимир Стоев КАДЪР: БНТ

