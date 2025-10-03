Катастрофа на магистрала "Марица" към Пловдив, движението е в активната лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението при км 18 на АМ "Марица" в посока Пловдив се осъществява в активната лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.