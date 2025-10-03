ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германска звезда остава при волейболните ни шампио...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21421398 www.24chasa.bg

Отново затвориха прохода Петрохан, спряха движението по "Хемус"

5300
кадър: Нова тв

Страната е в плен на лошо време - необичайно ниски температури, снеговалежи и дори опасност от наводнения. Проходът Петрохан беше затворен за движение и в двете посоки поради интензивния снеговалеж в района. Във високите му части, където снежната покривка е 25-30 см, има паднали клони и дървета. В четвъртък се наложи пътната артерия да бъде затворена за около 3 часа. „Призовавам водачите да пътуват през прохода само при необходимост", каза директорът на ОПУ-Монтана Володя Вълов.

Временно се ограничава движението по АМ "Хемус" в двете посоки поради снегопочистване. Пътят между Чипровци и село Мартиново също е затворен.

Над 500 проблемни места по речните корита са под наблюдение, а системата BG-ALERT е в готовност за активиране при нужда. Всички министерства, ведомства, областни управи и общини трябва да прегледат плановете си за защита при бедствия.

След първия за сезона сняг вчера - най-вече в планинските райони - днес за цели 20 области е обявен оранжев код за значителни валежи. В Централна и Северозападна България предупреждението е и за сняг.

Натрупаната в планините снежна покривка ще продължи да се увеличава, а по проходите се очакват снегонавявания.

Метеорологичната обстановка стана и повод вътрешният министър да свика на спешна среща службите и петима министри в четвъртък. На нея стана ясно, че Европейската система за предупреждение при наводнения вижда възможни проблеми в девет области у нас, съобщава Нова тв.

кадър: Нова тв

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?